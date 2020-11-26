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Новости » В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения

09:33 26 ноября 2020 г.

 

В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения

В Доме правительства обсудили внедрение единой платформы для дистанционного обучения в Чувашии. На данный момент учителя республики проводят онлайн-уроки через различные мессенджеры, социальные сети и программы для видеоконференций. Единая платформа упорядочит и облегчит образовательный процесс как для учеников, так и для педагогов.

В качестве единой платформы может выступить решение, которым активно пользуются в школах Москвы и Московской области. Протестировать данное программное обеспечение предложили директорам пяти школ Чувашии. На совещании они поделились опытом, отметили плюсы и минусы. В частности, упомянули большую вместительность базы данных и отсутствие ограничений по времени в режиме видеосвязи. Из минусов отметили сложную систему аутентификации.

«Необходимо создать рабочую группу по внедрению дистанционного обучения. Нужно определиться с платформой, которую мы распространим в школы республики. Причем экспертную оценку необходимо получить не только от IT-специалистов, но и от тех, кто будет пользоваться этой платформой: учителей и детей. Для них система должна быть удобной, понятной и эффективной», — подчеркнула министр образования и молодёжной политики Алла Салаева.



 
26 ноября 2020
08:17
 
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