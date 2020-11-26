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Новости » Сотрудники Минкультуры Чувашии поддержали республиканский флешмоб «На работу – в одежде с элементами чувашской вышивки»

09:31 26 ноября 2020 г.

 

Сотрудники Минкультуры Чувашии поддержали республиканский флешмоб «На работу – в одежде с элементами чувашской вышивки»

Сегодня, 26 ноября, в Чувашской Республике отмечают День чувашской вышивки. Напомним, что месяц назад Глава Чувашии Олег Николаев учредил официальную дату Дня чувашской вышивки – 26 ноября.

Эта дата выбрана неслучайно. 26 ноября – день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, советской художницы по вышивке, внесшей огромный вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранившей традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

В рамках празднования Дня чувашской вышивки в республике был запущен ряд акций: «Фото в чувашской национальной одежде», «Укрась окно традиционным чувашским орнаментом», «Чувашская вышивка в песнях и стихах», «Маски с чувашским орнаментом», «Чувашский орнамент в кулинарии».

В День чувашской вышивки сотрудники Минкультуры Чувашии поддержали республиканский флешмоб «На работу – в одежде с элементами чувашской вышивки», инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым.



 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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