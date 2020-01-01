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Новости » В Чувашии стартовал новый этап «Урока цифры»

08:38 26 ноября 2020 г.

В Чувашии, как и по всей стране, стартовал новый «Урок цифры». Тема всероссийского занятия – «Нейронные сети и коммуникации». Учащиеся узнают о работе и использовании нейронных сетей и смогут самостоятельно обучить нейросеть.

Урок состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Ученики начальных классов на простых примерах освоят обучение нейросети и попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы обучат нейросеть распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности, а также научатся подбирать новости по интересам пользователей. Старшеклассники узнают, как нейросети применяются в разработке приложений, и смогут пройти все этапы создания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска. Пройти уроки можно дистанционно при поддержке родителей и учителей.

Новые занятия подготовила Mail.ru Group совместно со школой математики и программирования «Алгоритмика» на основе технологий, применяемых в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В рамках проекта учащиеся 1-11 классов смогут пройти обучение до 13 декабря.

Напомним, образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года. Проект позволяет детям получить знания от ведущих технологических компаний, развить цифровые компетенции, лучше сориентироваться в мире современных IT-профессий. Занятия на тематических тренажерах проекта реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы.

Организаторами проекта выступают Минпросвещения России, Минцифры России и организация «Цифровая экономика».

 

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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