Новости » Спортсмены от Чувашии, выступающие в сборной России, будут получать ежемесячную стипендию

25 ноября Глава Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. Одобрен проект закона Чувашской Республики «О гражданской обороне в Чувашской Республике», принято 27 постановлений, разработанных министерствами и ведомствами.

В числе прочих нормативных правовых актов члены Правительства поддержали проект постановления об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации. Новый документ подготовлен Минспорта Чувашии во исполнение Указа Главы Чувашской Республики.

Как пояснил министр физической культуры и спорта Василий Петров, стипендии вводятся с 1 января 2021 года. При этом предусматривается, что они будут назначаться ежегодно сроком на один год в зависимости от сроков формирования списков кандидатов в сборные команды России.

Претендентами на получение стипендии не могут быть спортсмены, выступающие одновременно за Чувашскую Республику и иной субъект Российской Федерации с преимущественным зачислением результатов в зачет иного субъекта Российской Федерации.

«У нас сегодня 202 члена спортивных сборных команд Российской Федерации, из них без параллельного зачета – всего 119. Но на сегодняшний момент пошла положительная тенденция – представители различных видов спорта отказываются от параллельного зачета. Приходят, говорят, что будут выступать за Чувашскую Республику», – отметил министр.

Глава Чувашии отметил, что принятое решение продолжает процесс упорядочивания подготовки спортсменов на территории республики.

«К сожалению, имеются факты, когда спортсмены успешно выступают на соревнованиях различного уровня, вдруг оказывается, исходя из баллов, что они не являются спортсменами от Чувашской Республики. Получается, вся инфраструктура, система подготовки спортсменов работает на этих людей, но когда они достигают результатов, оказывается, что итоги этих результатов уходят в другой регион из-за того, что они выступают по двойному зачету. Этим постановлением мы данный вопрос урегулируем», – сказал Олег Николаев.

На совещании также были внесены изменения в госпрограмму Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». Теперь муниципалитеты смогут получать субсидии из республиканского бюджета на разработку проектной документации объектов социально-культурной сферы, а также общественных территорий.

«Данная норма позволит участвовать в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с целью строительства объектов социально-культурной сферы в рамках федеральной госпрограммы», – уточнил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Глава Чувашии Олег Николаев подытожил, что одобренный документ позволит оперативно готовить проектно-сметную документацию и реализовывать важные проекты во благо людей, проживающих в сельской местности.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики