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Новости » Архитекторы ознакомились с местом размещения будущего мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

15:53 25 ноября 2020 г.

 

Архитекторы ознакомились с местом размещения будущего мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

24 ноября министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин и председатель Правления Союза художников Чувашии Владимир Нагорнов в рамках рабочего визита в Козловский район ознакомились с территорией, запланированной под строительство мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Напомним, что 13 ноября общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» объявила о старте открытого всероссийского творческого конкурса на разработку проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который будет создан в Чувашии. Участниками конкурса могут стать профессиональные архитекторы и скульпторы. Конкурс проводится в период с 15 ноября 2020 года по 10 февраля 2021 года включительно.

Местом для реализации проекта выбран Козловский район – поворот с трассы М7 на село Байгулово. По словам Александра Шевлягина,  данное место выбрано в связи с тем, что находится на федеральной трассе и хорошо просматривается как со стороны Казани, так и со стороны Чебоксар.

У места возведения мемориала «Строителям безмолвных рубежей» состоялась встреча с архитекторами и скульпторами, планирующими подать заявки на участие в конкурсе.

 

 

 

 



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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