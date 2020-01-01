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Новости » Выставка «Чувашская вышивка» в центральной библиотеке

14:57 25 ноября 2020 г.

Выставка «Чувашская вышивка» в центральной библиотеке
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В центральной районной библиотеке открылась выставка "Чувашская вышивка". 

С работами местных мастериц на днях ознакомились учащиеся МБОУ "Красноармейская СОШ" и МБОУ "Траковская СОШ".  

Мастерица Светлана Мефодьева рассказала об уникальной и богатейшей культуре чувашской вышивки. 

Учащиеся смогли увидеть работы местных вышивальщиц, удивиться их мастерству.

Для жителей района выставка также стала интересным открытием.

 

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