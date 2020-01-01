Новости » Выставка «Чувашская вышивка» в центральной библиотеке

14:57 25 ноября 2020 г.
В центральной районной библиотеке открылась выставка "Чувашская вышивка".
С работами местных мастериц на днях ознакомились учащиеся МБОУ "Красноармейская СОШ" и МБОУ "Траковская СОШ".
Мастерица Светлана Мефодьева рассказала об уникальной и богатейшей культуре чувашской вышивки.
Учащиеся смогли увидеть работы местных вышивальщиц, удивиться их мастерству.
Для жителей района выставка также стала интересным открытием.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"