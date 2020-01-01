Российский производитель цифрового специализированного программного обеспечения компания «ИСЕРВ» вошла в число победителей IV очереди Всероссийского конкурса «Развитие-НТИ-2020», инициированного Фондом содействия инновациям Российской Федерации. Проект «Создание цифровой платформы автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг» рекомендован к финансированию на сумму 20 млн. рублей.

Разработка цифровой платформы соответствует дорожной карте НТИ «Энерджинет» и одному из основных направлений плана мероприятий этого сегмента - реализация пилотного проекта «Сервисы биллинга и расчетов на основе открытой платформы в городской среде». Она позволит заменить неэффективные системы, реализованные по «лоскутному» принципу, а также дорогие и «тяжелые» зарубежные ИТ-решения в рамках проводимой политики импортозамещения.

Использование современных цифровых технологий при разработке платформы, в том числе машинной обработки данных и искусственного интеллекта, будут способствовать получению качественного результата в максимально короткие сроки. Цифровая площадка обеспечит возможность работы с неоднородными данными типа Data Lake, а также их хранение в различных схемах и форматах.

На первом этапе, в течение пяти лет, компания «ИСЕРВ» планирует выпустить и реализовать на базе созданной платформы около 30 отраслевых решений в сфере ТЭК и ЖКХ на сумму более 80 млн. рублей.

Руководство компании уверено, что этим применение цифровой платформы не ограничится. Принципы быстрой разработки (rapid-application-development), визуального проектирования приложений (low-code platform) и бизнес-процессов при создании прикладных решений найдут успешное применение в любой отрасли экономики страны.