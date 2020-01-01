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Новости » IT-компания из Чувашии получит поддержку Фонда содействия инновациям России по программе «Развитие-НТИ»

14:52 25 ноября 2020 г.

 

Российский производитель цифрового специализированного программного обеспечения компания «ИСЕРВ» вошла в число победителей IV очереди Всероссийского конкурса «Развитие-НТИ-2020», инициированного Фондом содействия инновациям Российской Федерации. Проект «Создание цифровой платформы автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг» рекомендован к финансированию на сумму 20 млн. рублей.

Разработка цифровой платформы соответствует дорожной карте НТИ «Энерджинет» и одному из основных направлений плана мероприятий этого сегмента - реализация пилотного проекта «Сервисы биллинга и расчетов на основе открытой платформы в городской среде». Она позволит заменить неэффективные системы, реализованные по «лоскутному» принципу, а также дорогие и «тяжелые» зарубежные ИТ-решения в рамках проводимой политики импортозамещения.

Использование современных цифровых технологий при разработке платформы, в том числе машинной обработки данных и искусственного интеллекта, будут способствовать получению качественного результата в максимально короткие сроки. Цифровая площадка обеспечит возможность работы с неоднородными данными типа Data Lake, а также их хранение в различных схемах и форматах.

На первом этапе, в течение пяти лет, компания «ИСЕРВ» планирует выпустить и реализовать на базе созданной платформы около 30 отраслевых решений в сфере ТЭК и ЖКХ на сумму более 80 млн. рублей.

Руководство компании уверено, что этим применение цифровой платформы не ограничится. Принципы быстрой разработки (rapid-application-development), визуального проектирования приложений (low-code platform) и бизнес-процессов при создании прикладных решений найдут успешное применение в любой отрасли экономики страны.

 
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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