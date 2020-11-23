В Чувашской Республике начал функционировать Центр управления регионом (ЦУР). Новая структура будет специализироваться на работе с обращениями граждан, поступающими через официальные сайты и социальные сети. В открытии ЦУРа 23 ноября принял участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов.

К 1 декабря 2020 года Центры управления регионом должны заработать по всей России. Соответствующую задачу поставил Президент страны Владимир Путин. Работы по созданию и развитию сети ЦУРов осуществляются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Куратором проекта выступает АНО «Диалог».

«Мы давно шли к тому, чтобы запустить единую форму обратной связи с населением, которая сделала бы взаимодействие власти и граждан более комфортным. У нас есть разные системы, технологические решения, решающие подобную задачу. Теперь все будет собираться на одной платформе: пожелания, замечания по деятельности органов власти, предложения по развитию республики», – рассказал о проекте Михаил Анисимов. Он добавил, что в основе работы ЦУРа лежат 2 системы: система мониторинга социальных сетей, которая отлеживает сообщения пользователей, и платформа обратной связи с населением. Главное преимущество проекта – все обращения рассматриваются в кратчайшие сроки. В режиме реального времени специалисты ЦУРа будут анализировать проблемные вопросы, характерные для того или иного муниципалитета, и тем самым помогать органам власти своевременно принимать верные управленческие решения.

В частности, при непосредственном содействии Мининформполитики Чувашии был внедрен ключевой элемент системы Центра управления регионом – платформа обратной связи. На сайтах органов власти установлены специальные виджеты, через которые жители республики могут задать интересующие вопросы, рассказать о существующих проблемах. Все обращения оперативно берутся в работу. Пилотный проект реализуется на базе Единого портала госуслуг в рамках соглашения, заключенного между Минцифры России и Правительством Чувашии.

Руководителем Центра управления регионом в Чувашии стала Татьяна Немцева. Деятельность новой структуры будет координировать Администрация Главы республики.