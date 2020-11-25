Мобильные группы ежедневно с использованием мобильного приложения проверяют соблюдение ограничительных мер по противодействию новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района. Сегодня, 25 ноября 2020 г., мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники администрации района и отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» проверили соблюдение требований на предприятиях торговли, общественного питания и общественного транспорта.

В ходе рейда члены мобильных групп проводят профилактические беседы с гражданами, подчеркивая важность соблюдения всех мер профилактики, а также ведут контроль за соблюдением масочного режима, проверяют журналы термометрии и санобработки.

СПРАВОЧНО. За неисполнение требований Указа Главы Чувашии от 29.09.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» нарушители могут быть оштрафованы: граждане – на сумму от 1 до 30 тыс. руб.; должностные лица – от 10 до 50 тыс. руб.; предприниматели – от 30 до 50 тыс. руб.; организации - от 100 до 300 тыс. рублей.