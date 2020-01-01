В целях популяризации самодеятельного художественного творчества Чувашской Республики, стимулирования и поощрения творческой деятельности руководителей самодеятельных коллективов республики, а также повышения престижа профессии работников культуры состоялся Республиканский конкурс творческих достижений руководителей коллективов самодеятельного художественного творчества «Творческий путь к успеху».
Участниками конкурса стали 52 руководителя творческих коллективов, удостоенных звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», ведущих активную творческую и гастрольную деятельность, достигших высоких результатов в работе.
По решению жюри лауреатами Республиканского конкурса творческих достижений руководителей коллективов самодеятельного художественного творчества «Творческий путь к успеху» стали:
В номинации «Когда поет моя душа»:
возрастная категория до 35 лет
Лауреат Гран-при
Карпова Елена Александровна, руководитель народного ансамбля русской песни «Поречанка» Порецкого районного Дворца культуры МБУ «Централизованная клубная система» Порецкого района
Лауреат I степени
Владимирова Надежда Михайловна, руководитель народной вокальной студии «Шевле» АУ «Дворец культуры «Химик» г. Новочебоксарск
Возрастная категория старше 35 лет
Лауреат Гран-при
Пирогова Нина Николаевна, руководитель народного академического хора МБУК «ЦКС г.Чебоксары»
Лауреат I степени
Урмавшин Андрей Анатольевич, руководитель народного хора ветеранов педагогического труда «Волжанка» МБУК «Дворец культуры «Салют» г. Чебоксары
Лауреат II степени
Никандрова Надежда Агеевна, руководитель народного хора «Тарават» Климовского центрального сельского Дома культуры МБУ «Центр развития культуры» Ибресинского района
Лауреат III степени
Евдокимова Алина Валериевна, руководитель народного ансамбля песни и танца «Тивлет» районного Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Вурнарского района
В номинации «Мы хранители традиций»:
Лауреат Гран-При
Лаврентьева Надежда Алексеевна, руководитель народного фольклорного ансамбля «Шурăмпуç» Ермошкинского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Вурнарского района
Лауреат I степени
Григорьева Людмила Григорьевна, руководитель народного фольклорного ансамбля «Шанчăк» Егоркинского сельского Дома культуры МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры и архивного дела» Шумерлинского района
Лауреат II степени
Петухова Людмила Валерьевна, руководитель народного фольклорного ансамбля «Забава» МБУК «Дворец культуры «Салют» г. Чебоксары
Трофимова Наталия Николаевна, руководитель народного фольклорного ансамбля «ШЕВЛЕ» Напольнокотякского СДК Канашского района
Лауреат III степени
Акимова Галина Федоровна, руководитель народного фольклорного ансамбля «Çăлкуç» Новоайбесинского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Алатырского района
Михайлова Жанна Михайловна, руководитель народного коллектива ДПИ «Пӳрнеске» клуба «Заволжский» первичной профсоюзной организации филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - «Заволжское ЛПУМГ» Красноармейского района
В номинации «Театр - любовь и жизнь моя»:
Возрастная категория до 35 лет
Лауреат Гран-при
Федорова Екатерина Вячеславовна, руководитель народной театральной студии «Эйфория» Центрального Дома культуры МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района
Лауреаты III степени
Никифорова Надежда Олеговна, руководитель народного театра Янтиковского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Янтиковского района
Возрастная категория старше 35 лет
Лауреат Гран-при
Андреева Наталия Александровна, руководитель народного театра «Мариинский» районного Дома культуры и туризма МАУК «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района
Лауреаты I степени
Андреев Аркадий Алексеевич, руководитель народного театра Орининского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского района
Лауреаты II степени
Антонова Наталия Фёдоровна, руководитель народного театра районного Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Канашского района
Лауреаты III степени
Шварц Маргариты Алексеевны, руководитель народного театрального коллектива «Дебют» МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры и архивного дела» Шумерлинского района
В номинации «В танце жизнь моя»:
Возрастная категория до 35 лет
Лауреаты I степени
Михайлова Алена Альбертовна, руководитель народного ансамбля песни и танца Октябрьского центрального сельского Дома культуры МАУК «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района
Лауреаты III степени
Петрова Татьяна Александровна, руководитель народного танцевального ансамбля «Контраст» Ядринского районного Дома культуры МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района
Возрастная категория старше 35 лет
Лауреат Гран-при
Морскова Светлана Александровна, руководитель народного детского хореографического ансамбля «Подсолнух» районного Дома культуры МАУК «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района
Лауреаты I степени
Свинцова Инна Станиславовна, руководитель народного ансамбля песни и танца Центрального Дома культуры МБУ «Централизованная клубная система» Чебоксарского района
Лауреаты II степени
Лиховид Ирина Ивановна, руководитель народного танцевально-спортивного клуба «Экситон» МАУК «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля
Нефедова Антонина Васильевна, руководитель народного детского танцевального коллектива «Антонина» районного Дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района
Лауреаты III степени
Терехова Елена Анатольевна, руководитель народного ансамбля народного танца «Звездный» Шоршелского центрального сельского Дома культуры МАУК «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района
В номинации «Инструментальный звук живой…»:
Лауреат Гран-при
Ерисов Сергей Николаевич, руководитель народного оркестра духовых инструментов МАУК ДК «Салют» г. Чебоксары
Лауреат I степени
Небытов Евгений Валериевич, руководитель народного детского ВИА «Апрель» ППО Заволжского ЛПУМГ, клуб «Заволжский» Красноармейского района
Поздравляем всех участников и победителей Республиканского конкурса творческих достижений руководителей коллективов самодеятельного художественного творчества «Творческий путь к успеху».