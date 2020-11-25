Сегодня во втором чтении будут рассматриваться изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся дистанционной работы. Вместе с Первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым рассказываем подробно о поправках.

18 ноября Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил предложения рабочей группы по подготовке изменений в Трудовой кодекс РФ, касающихся дистанционной работы. В адрес рабочей группы с момента ее создания поступило 176 поправок и более 90 обращений от общественных и профсоюзных организаций, от объединения работодателей, от сообществ экспертов.

«Работа была проделана очень большая. Позиции профсоюзов и работодателей по целому ряду вопросов расходятся. Поэтому состоялась очень серьезная, содержательная дискуссия между сторонами. Результат, который мы представляем ко второму чтению, является плодом компромисса: в чем‑то пошли на уступки работодатели, в чем‑то пошли на уступки профсоюзы», — отметил Андрей Исаев.

В чем суть изменений по сравнению с редакцией первого чтения законопроекта?

Меняется название законопроекта — он будет называться «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работников на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

«Мы договорились ограничиться одной главой, которая и сегодня регулирует дистанционный труд. Именно эта глава переработана, туда будут внесены новые нормы», — также рассказал Андрей Исаев.

Он сообщил, что тема регулирования труда надомников временно отложена, «поскольку это требует отдельной большой и содержательной дискуссии».

Понятия «дистанционная работа» и «удаленная работа» становятся синонимами.

Дистанционная работа делится на три категории. Первая – дистанционная работа на постоянной основе. Вторая — дистанционная работа на определенный период.

«Мы решили, что необходимо ограничить время дистанционной работы до шести месяцев для того, чтобы существовала принципиальная разница между временной дистанционной работой и постоянной, и зафиксировать, что за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того как он завершит этот временной период», — пояснил Первый заместитель руководителя фракции.

Третья категория — дистанционная работа периодически (в редакции первого чтения — «комбинированная»). «Работник может часть времени работать дистанционно, часть — стационарно, поэтому понятно, что в тот момент, когда он работает дистанционно, на него распространяются общие нормы, касающиеся дистанционного труда, когда работает стационарно – на него данные особенности распространяться не будут», — сказал парламентарий.

Ко второму чтению также убраны дублирующие нормы, излишние требования и т. д.

Что с отдыхом и отпуском на удаленной работе?

«Мы установили, что если локальным нормативным актом не определено время работы, то его для себя работник определяет самостоятельно», — сообщил Андрей Исаев. Отдельно прописан «порядок вызова дистанционного работника работодателем, временного дистанционного работника на стационарное рабочее место и порядок выхода такого работника по его инициативе на стационарное рабочее место».

Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику — не менее 28 рабочих дней ежегодно. На временного дистанционного работника будет распространяться график отпусков, существующий на предприятии.

Отсутствие переработок – важный вопрос. «Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. Таким образом, независимо от того, когда это было взаимодействие, оно в обязательном порядке включается в рабочее время», — сообщил Андрей Исаев. При этом он отметил, что такое прописано в главе об особенностях дистанционной работы – все, что там не оговорено, регулируется общими положениями Трудового кодекса.

Есть ли особенности оплаты труда на дистанционке?

Если работник временно переводится на дистанционную работу и задачи, стоящие перед ним остаются теми же, заработная плата ему не может быть понижена.

Кто должен обеспечивать дистанционного работника оборудованием?

«В основном обязан обеспечить оборудованием дистанционного работника работодатель, но в качестве второго варианта мы предусмотрели, что работодатель и работник вправе договориться об использовании работником своего оборудования и своих программных продуктов, которые должны быть совместимы с программными продуктами работодателя. В том случае, если работник использует свое оборудование, работодатель и работник договариваются о компенсациях за использование этого оборудования», — рассказал Андрей Исаев.

Появилась новая норма об оплате командировок для постоянного дистанционного работника. «Мы определили, что если, предположим, дистанционный работник живет в другом регионе, а его вызывают на совещание в фирму, то это должно быть оплачено как командировка», — сказал Первый заместитель руководителя фракции.

«Охрана труда дистанционных работников – здесь у нас никаких изменений существенных нет», — отметил он.

За что могут уволить дистанционного работника?

«Мы уже в первом чтении решили от этого принципа отказаться и решили, что основание для увольнения по инициативе работодателя дистанционного работника должны быть общие, как и для других работников, стационарных», — сказал Андрей Исаев. При этом он отметил особенности: например, в отношении дистанционного работника практически невозможно будет применить такую норму наказания, как прогул. На замену предложена норма «невыход дистанционного работника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней».

Второе новое основание для увольнения — изменение работником места выполнения трудовой функции, которое препятствует выполнению им своих основных трудовых функций либо качественно меняет условия трудового договора.

«Например, работник был представителем московской фирмы в Липецкой области, а переехал в Курскую область. Понятно, что он не может выполнять эти функции, это становится основанием для расторжения трудового договора. Подчеркиваю, в этом случае это будет не 81 статья в той части, где она фиксирует вину работника (то есть когда работник уволен за проступок), а расторжение трудового договора по объективно сложившимся обстоятельствам», — пояснил Андрей Исаев.

Могут ли принудительно перевести на дистанционную работу?

«Труд является добровольным выбором человека в Российской Федерации. Поэтому о принудительном переводе на какой‑либо вид работы в нашем трудовом законодательстве в принципе не может идти речи. Речь идет об исключительных обстоятельствах, статья дает исчерпывающий перечень этих обстоятельств, таких как эпидемия, пожар, чрезвычайная ситуация и так далее», — отметил Андрей Исаев. Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено решением органа государственной власти или местного самоуправления.

Работодатель при этом обязан обеспечить работника в полном объеме необходимыми средствами и инструментами, обучить его в том случае, если работник не владеет соответствующими навыками.

В том случае, если у работника и работодателя нет возможности организовать такой дистанционный труд, мы определили, что это будет. «Мы определяем, что это простой не по вине сторон. Мы это зафиксировали, оговорив, что коллективным договором или соглашением может быть установлен иной порядок оплаты подобного рода простоя. Иной порядок — значит лучший для работника, такова общая норма Трудового кодекса. Соглашения, коллективные договоры могут только улучшать положения работника по отношению к нормам Трудового кодекса», — рассказал парламентарий.

«Ситуация безвыходная — либо работник продолжает работать дистанционно, либо работник находится в простое. Других вариантов нет. Могут быть частные решения, допустим, уход работника в очередной отпуск, такие частные решения могут быть достигнуты в виде договоренности между работником и работодателем», — пояснил Андрей Исаев.

Парламентский контроль за реализацией поправок будет?

«Мы считаем, что надо будет мониторить реализацию данного законопроекта для того, чтобы оперативно вносить изменения в случае, если они потребуются. Поэтому мы подготовим постановление к третьему чтению, где будем предлагать продлить работу рабочей группы для того, чтобы она мониторила ситуацию в целом по трудовому законодательству и по данному законопроекту в частности», — сказал Андрей Исаев.