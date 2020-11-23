23 ноября на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашии выступил с идеей создать в республике школу, где мастерицы смогут передавать многолетние традиции чувашской вышивки подрастающему поколению.

«Я бы попросил подумать о создании национальной школы вышивки, которая даст возможность показывать эту красоту, а всем желающим прикоснуться к традициям в обучении вышиванию. Это гармонично впишется в стратегию развития и популяризацию истории нашей вышивки и, конечно же, здорово отразится в содержательном насыщении туристической привлекательности региона», — сказал Олег Николаев.

К слову, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Создан видео-урок, ставший, по словам министра культуры Чувашии Светланы Каликовой, пробным шагом.

«Безусловно, будет целая серия роликов, которую планируется снять совместно с министерством образования региона», — рассказала Светлана Каликова о планах.

Напомним, что месяц назад Глава Чувашии Олег Николаев учредил официальную дату Дня чувашской вышивки – 26 ноября.

Первое празднование состоится в этом году в Чувашском государственном театре оперы и балеты в Чебоксарах. Главным событием программы станет презентация шестиметрового сурпана – женского головного покрывала чувашских женщин. Над ним потрудились вышивальщицы со всей республики.