23 ноября 2020 года в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» открылась профильная программа «Чувашская вышивка», приуроченная к празднованию Дня чувашской вышивки – 26 ноября.

Организаторами интенсивной программы стали Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» совместно Чувашским государственным институтом культуры и искусств Минкультуры Чувашии.

В профильной программе принимают участие обучающиеся школ искусств, домов и центров творчества, занимающиеся в кружках и объединениях декоративно-прикладного творчества.

Профильная программа «Чувашская вышивка» – уникальная.

Несмотря на дистанционный формат, на протяжении всей программы участники познакомятся с историей чувашской вышивки, которая является одним из основных видов чувашского традиционного декоративно-прикладного искусства, многообразием орнаментальных мотивов и техник вышивания, встретятся он-лайн с профессиональными вышивальщицами Чувашии и смогут сами постичь основы искусства вышивки под руководством опытных мастеров.

Уже в первый день программы состоялась встреча с Вороновой Зинаидой Ивановной, заслуженным работником культуры Чувашской Республики, доцентом кафедры народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусств. Зинаида Ивановна рассказала юным мастерицам об истории появления масмака в чувашской культуре, происхождении названия старинного украшения и технологиях его изготовления, значении цветового оформления.

В завершении программы участники представят свои работы, которые, несомненно, станут украшением дома юных вышивальщиц.