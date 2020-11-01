В топ-5 наиболее актуальных тем в сентябре-ноябре этого года попали вопросы оказания государственной социальной помощи, соцвыплаты, в том числе пособий на детей, начисления за ЖКУ. Также жители республики высказывали предложения по включению дорог в план будущего ремонта.

Напомним, 1 августа 2020 года Чувашия присоединилась к пилотному проекту по внедрению на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг» платформы обратной связи с гражданами. Все сообщения, поступающие сюда и через программу «Инцидент менеджмент» из социальных сетей передаются в информационно-аналитическую систему Центра управления регионом. Запросы жителей отображаются на «тепловой карте». Благодаря этому в режиме реального времени можно отследить наиболее острые проблемы в разрезе городов и районов. Это нужно, чтобы оперативно реагировать на обращения людей.

Фото: cap.ru