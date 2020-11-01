13:28 25 ноября 2020 г.
Приурочен он к 20-летию принятия Конституции Чувашской Республики. Инициативу Общественного совета при Главе Чувашской Республики о проведении общереспубликанского дня приема граждан поддержал Олег Николаев.
30 ноября с 12 до 20 часов прием заявителей будут вести уполномоченные лица органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления.
Общереспубликанский день приема граждан проводится в формате ежегодного общероссийского дня приема граждан. Обеспечивается обращение, в том числе в режиме видеосвязи и аудиосвязи.
Фото: из открытых источников