Приурочен он к 20-летию принятия Конституции Чувашской Республики. Инициативу Общественного совета при Главе Чувашской Республики о проведении общереспубликанского дня приема граждан поддержал Олег Николаев.

30 ноября с 12 до 20 часов прием заявителей будут вести уполномоченные лица органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления.

Общереспубликанский день приема граждан проводится в формате ежегодного общероссийского дня приема граждан. Обеспечивается обращение, в том числе в режиме видеосвязи и аудиосвязи.

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