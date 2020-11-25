В соответствии с Законом Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Государственный Совет Чувашской Республики провел в заочной форме публичные слушания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год оценивается в сумме 61500,5 млн рублей. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 64372,6 млн рублей.

Бюджетная и налоговая политика Чувашской Республики на среднесрочную перспективу вследствие кризисных явлений в экономике из-за пандемии коронавируса ориентирована, в первую очередь, на развитие сферы здравоохранения и поддержку здоровья и благополучия населения республики, поддержку наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие социальной инфраструктуры, формирование условий для повышения экономического потенциала республики.

Все поступившие в ходе публичных слушаний вопросы будут обобщены и переданы для рассмотрения в комитеты Государственного Совета Чувашской Республики и Кабинет Министров Чувашской Республики. С учетом высказанных замечаний концепция проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов участниками публичных слушаний поддержана. По итогам публичных слушаний приняты рекомендации по республиканскому бюджету Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В первом чтении проект республиканского бюджета Чувашской Республики на ближайшие три года будет рассмотрен в ходе очередной 46 сессии Госсовета Чувашии 26 ноября 2020 года.