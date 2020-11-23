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Новости » Внесены изменения в работу объектов физической культуры и спорта

10:45 25 ноября 2020 г.

 

Внесены изменения в работу объектов физической культуры и спорта

23 ноября Глава Чувашии внес изменения в Указ от 20 июня 2020 года № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Согласно новой редакции документа количество одновременно находящихся в помещениях для занятия спортом во время спортивных соревнований и тренировочных мероприятий сокращается с 50 до 25 человек, на открытом воздухе – с 100 до 50 человек. 

Памятка действующих ограничений на объектах физической культуры и спорта

  • Расстановка спортивного оборудования на расстоянии 1,5 метра
  • Заполняемость в зале – 1 человек на 4 кв. метра 
  • В бассейне для групповых занятий – 1 человек на 5 кв. метров
  • В бассейне с дорожками – 1 человек на 10 кв. метров
  • Проведение соревнований и тренировочных мероприятий без зрителей
  • Одновременное нахождение участников соревнований: в зале - не более 25 человек, на открытом воздухе – не более 50 человек

Общие требования

  • Соблюдение противоэпидемиологического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами
  • Соблюдение масочного режима всем персоналом
  • Соблюдение дезинфекционного режима
  • Усиление режима текущей дезинфекции
  • Осуществление приёма и обслуживания посетителей при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания


 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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