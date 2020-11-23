23 ноября Глава Чувашии внес изменения в Указ от 20 июня 2020 года № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».
Согласно новой редакции документа количество одновременно находящихся в помещениях для занятия спортом во время спортивных соревнований и тренировочных мероприятий сокращается с 50 до 25 человек, на открытом воздухе – с 100 до 50 человек.
Памятка действующих ограничений на объектах физической культуры и спорта
- Расстановка спортивного оборудования на расстоянии 1,5 метра
- Заполняемость в зале – 1 человек на 4 кв. метра
- В бассейне для групповых занятий – 1 человек на 5 кв. метров
- В бассейне с дорожками – 1 человек на 10 кв. метров
- Проведение соревнований и тренировочных мероприятий без зрителей
- Одновременное нахождение участников соревнований: в зале - не более 25 человек, на открытом воздухе – не более 50 человек
Общие требования
- Соблюдение противоэпидемиологического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами
- Соблюдение масочного режима всем персоналом
- Соблюдение дезинфекционного режима
- Усиление режима текущей дезинфекции
- Осуществление приёма и обслуживания посетителей при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания