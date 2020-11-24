С 24 ноября столичные ученики 9-11 классов перешли на дистанционную форму обучения. На сегодняшний день это более 9 тысяч детей.

В связи с переходом на дистанционное обучение во всех школах города внесены изменения в рабочие программы, сформировано расписание и графики учебных занятий, уроки сокращены до 30 минут.

Для организации учебного процесса определены образовательные онлайн-платформы, рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации. В этом году наиболее востребованными стали: Zoom, Учи.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Реши ОГЭ и т.д.

В период дистанционного обучения на портале «Сетевой город» или через глобальную сеть Интернет для старшеклассников будут размещены задания на урок, а также ссылки на образовательные порталы для просмотра видеоуроков. Школьники будут выполнять задания и направлять их учителям через портал «Сетевой город», электронную почту или мессенджеры. Данные работы будут проверены педагогами, а оценки выставлены в электронный журнал.

В период дистанционного обучения учащиеся, признанные нуждающимися в предоставлении льготного питания, будут обеспечены продуктовым набором. Наборы будут выдаваться 2 декабря.

Напоминаем, что на официальном сайте управления образования и столичных школ размещены баннеры «Дистанционное обучение», в которых имеются все необходимые документы по вопросам организации образовательного процесса.

По возникающим вопросам в управлении образования создана горячая линия – телефон 23-42-37.