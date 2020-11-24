Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека приглашает принять участие в Республиканском празднике чувашской детской книги «Книжная радуга детства», который пройдет 25 ноября 2020 года в онлайн-формате. Он вошел в программу Республиканского марафона читательских событий «Чувашия – край ста тысяч слов» и приурочен к празднованию 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. В центре внимания – чувашская детская книга.

Начиная от фольклора и до сегодняшних дней чувашская детская литература успешно развивается. Литературно-художественные произведения рассказывают об истории и культуре чувашского народа, знакомят с природой, раскрывают богатство и красоту родного языка.

С огромным интересом современные дети читают книги народных писателей и поэтов Чувашии: Леонида Агакова, Василия Давыдова-Анатри, Константина Иванова, Михаила Юхмы; стихи и сказки Раисы Сарби, произведения Светланы Азамат, Светланы Гордеевой, Галины Зотовой, Николая Ишентея, Марины Карягиной, Лидии Сарине, Юлии Силэм, Петра Сялкусь, Юрия Сементера, Валентины Чаплиной, Петра Яккусен и многих-многих других писателей. Огромный интерес вызывает у детей творчество русскоязычных авторов – Галины Белгалис, Надежды Медюковой, Ордем Гали, Валентины Пугачевой, Дмитрия Поздеева, Андрея Растворцева, Дмитрия Суслина и других.

Современная чувашская детская литература отличается разнообразием жанров и тематики. В последние годы стало больше издаваться произведений о любви к чувашскому языку. Например, главные герои стихотворений Петра Сялгузь – городские дети, игрушки и животные – с удовольствием учат чувашский язык («Вăтанчăк автан» (Стеснительный петух), «Хула ачи» (Городской ребенок), «Чăвашла» (По-чувашски).

Радует и то, что многие детские книги издаются параллельно на двух языках: на чувашском и русском, в отдельных случаях – на английском языке.

Произведения современных авторов печатаются в региональных и российских детских периодических изданиях.

В чувашскую детскую литературу XXI века вливаются новые, молодые силы: все больше появляется молодых поэтов и прозаиков, пишущих для детей – благодаря республиканскому конкурсу литературного творчества молодых «Открываем новые имена».

В рамках праздника чувашской детской книги «Книжная радуга детства» на площадках библиотек республики в онлайн-формате пройдут встречи с местными чувашскими детскими писателями, презентации книг, громкие чтения произведений для детей чувашских писателей (на чувашском, русском языках), творческие встречи и мастер-классы, познавательные и интеллектуальные квесты, виртуальные выставки чувашской детской литературы, которые будут размещены на страницах библиотек республики в социальных сетях с хэштегом #КнижнаяРадугаДетства.

Кульминацией праздника станет одноименный республиканский виртуальный фестиваль чтения любимых произведений чувашских писателей для детей. Участники фестиваля – дети, подростки, молодежь, взрослые, размещают на своих страницах, на страницах библиотек или на странице Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки в социальных сетях видеоролики, на которых они читают любимые детские произведения чувашских писателей на чувашском, русском языках, указав хештег #РадугаДетства.

Республиканский праздник чувашской детской книги «Книжная радуга детства» откроется поздравлениями любимых чувашских писателей – Михаила Юхмы, Лидии Филипповой, Светланы Азамат, Лидии Сарине, Светланы Гордеевой, Людмилы Николаевой, Дмитрия Поздеева.

Пусть любимые детские произведения чувашских писателей и поэтов звучат и радуют всех! Присоединяйтесь!