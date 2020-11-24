В Музее чувашской вышивки открылась выставка «Вековые узоры фабрики «Паха тӗрӗ», приуроченная ко Дню чувашской вышивки.

Экспозиция показывает путь развития чувашской вышивки от ручного исполнения до машинных технологий. На выставке представлены документы, образцы продукции за почти столетний период работы.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова поблагодарила работников предприятия за трепетное отношение к чувашской вышивке и своему делу. «На предприятии бережно сохраняют вековые традиции вышивки и работают самые лучшие мастера», – отметила Светлана Анатольевна. Она вручила памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» Вере Архиповой и Ирине Удаловой за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой.

Также Светлана Каликова сказала, что открытие выставки приурочено к празднованию Дня чувашской вышивки и является одним из 350 запланированных в республике мероприятий, связанных с этим праздником.

Открывая выставку, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова отметила, что изделия фабрики «Паха тĕрĕ» всегда привлекали и привлекают внимание любителей вышивки, а на предприятии работают настоящие профессионалы своего дела, которые хранят и развивают народный промысел.

Директор фирмы художественных промыслов «Паха тĕрĕ», заслуженный работник легкой промышленности Наталия Посынкина сказала, что в экспозиции есть изделия 50-80-х годов, выполненные по эскизам главного художника по вышивке, заслуженного художника РСФСР Екатерины Ефремовой. Её произведения экспонировались в 67 странах Европы, Азии и Америки. Широко представлены на выставке и изделия других художников фабрики «Паха тӗрӗ». Платья, скатерти, дорожки, полотенца, салфетки Надежды Ильиной, Татьяны Петровой, Анастасии Андреевой восхищают и традиционностью, и новизной.

Заместитель главы администрации Чебоксарского района по социальным вопросам Сергей Димитриев выразил восхищение работами мастериц фабрики и отметил, что руководство района всегда готово помогать в развитии предприятию, которое выполняет столь важную задачу по сохранению традиционного промысла.

С приветственным словом также выступили: искусствовед Геннадий Иванов-Орков, директор музея «Бичурин и современность» Чебоксарского района Ирина Удалова, председатель комитета по культуре Чувашского национального конгресса Вера Архипова. Было отмечено, что выставка, несомненно, вызовет интерес у самых разных посетителей, ведь чувашская вышивка – бренд республики.

Особая часть экспозиции выставки – это работы детей, участников Межрегионального конкурса «Асамлӑ тӗрӗ тӗнчи», который фабрика «Паха тӗрӗ» проводит уже десять лет. Здесь представлены вышивка и изделия из керамики, резьба и роспись по дереву, аппликация и графика. Именно детские работы дают уверенность в развитии древнего народного промысла и сохранении традиций.