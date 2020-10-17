24 ноября в музее чувашской вышивки дали старт акции «Рожденный в вышивке». В преддверии нового национального праздника главным врачам перинатальных центров республики передали распашонки с вышитыми элементами национального орнамента. Такой добрый подарок получат все новорожденные дети, появившиеся на свет 26 ноября. Напомним, по Указу Главы Чувашии в этот день ежегодно будет отмечаться День чувашской вышивки.

В передаче подарков приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов. Вместе с комплектами подарков они адресовали будущим родителям и их детям пожелания здоровья, счастья, мира и согласия. По их словам, на распашонках вышиты чувашские символы, обозначающие детство, талант и успех, жизнь в мире и согласии, древо рода. «Мы очень надеемся, что эти распашонки станут настоящими оберегами и семейным талисманом», — сказала Светлана Каликова.

Владимир Степанов выразил надежду, что данный подарок будет приятен родителям. Вместе с распашонкой они также получат поздравительную открытку с рождением ребенка от Главы Чувашской Республики Олега Николаева, игрушку-погремушку, а также книгу известного мастера чувашского прикладного искусства Евгении Жачевой о чувашской вышивке.

Главные врачи медицинских организаций искренне поддержали акцию и предложили проводить ее ежегодно.

«Пусть те обереги, которые вышиты на распашонках будут оберегать наших детей с момента рождения в течение всей жизни. Это приобщение к культуре чувашского народа очень значимо. Как было уже сказано, вышивка – национальная гордость чувашского народа. Хотелось бы пожелать, чтобы данное мероприятие проводилось ежегодно», – сказала главный врач Президентского перинатального центра Ольга Рябухина.

Напомним, акция «Рожденный в вышивке» была инициирована Главой Чувашии Олегом Николаевым. «В этом году мы впервые отпразднуем День чувашской вышивки. Вышивка, национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код нашей нации, наши традиции, уходящие вглубь веков. Поэтому мы решили накануне праздника передать главным врачам роддомов республики распашонки с чувашской вышивкой, чтобы эти подарки получили малыши, которые родятся 26 ноября», — отмечал руководитель региона на своей странице в Инстаграм.

Напомним, об учреждении Дня чувашской вышивки Олега Николаева попросили на расширенном заседании коллегии Министерства культуры республики в июле этого года. Руководитель региона согласился с необходимостью учредить такую дату. Дата выбрана неслучайно: 26 ноября – день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой, советской художницы по вышивке, внесшей огромный вклад в развитие народного искусства на профессиональной основе и сохранившей традиции ручной счетной вышивки на предприятиях художественных промыслов Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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