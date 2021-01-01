Новости » Поддержка регионов и обеспечение социальных гарантий: «Единая Россия» поддержала во втором, основном, чтении проект трехлетнего бюджета

В нем учтены социальные поправки партии общей стоимостью 30 миллиардов рублей

Во вторник Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы. Депутаты поддержали большинство поправок, внесенных Правительством и предложенных «Единой Россией».

«Никогда так плотно Госдума не работала вместе с Правительством. Внесенные поправки — результат этой работы», — отметил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 24 ноября.

Большой «вес» имеют социальные инициативы. «В первую очередь, это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики», - заявил до начала пленарного заседания руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том числе, коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды.

Совместно с Правительством парламентарии проработали финансирование льготной программы по снижению средней ставки по ипотеке до уровня менее 8%. Она рассчитана на долгосрочный период — и не останется разовой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают средства на модернизацию первичного звена здравоохранения и региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты совместно с Кабмином проработали кредитную программу поддержки занятости для организаций в условиях пандемии — это 421 млрд рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному собранию», - подчеркнул Сергей Неверов. Он отметил, что инициативы «Единой России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 млрд рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

Еще одна тема, которая была важна для партии – поддержка регионов. Ко второму чтению бюджета Госдума и Правительство распределили порядка полутора триллионов рублей межбюджетных трансфертов между субъектами.

«Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо», - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на финансирование общенационального плана действий по восстановлению экономики, который подготовило Правительство. То же касается и нацпроектов — на их реализацию предусмотрено почти 650 млрд рублей в 2021 году, в 2022-м — 777 млрд, а в 2023-м — более 900 миллиардов.

Напомним, ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с Правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около двух миллиардов рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда рублей по инициативе партии зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 млрд рублей программы по устранению так называемого «цифрового неравенства». Это позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету отдаленных населенных пунктов с невысокой численностью населения.

Как ранее заявлял председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, за каждой поправкой стоит серьезный расчет и работа с регионами.

В этом году «Единая Россия» принимала участие в работе над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В документ вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет на две трети является социальным и обеспечивает гарантии государства перед людьми.

В окончательном, третьем чтении, проект бюджета планируют принять 26 ноября.

Как прокомментировала Секретарь регионального отделения Партии, депутат Госдумы Алёна Аршинова, проект федерального бюджета отвечает ключевым приоритетам «Единой России», направленным на защиту, заботу и благополучие граждан. В главном финансовом документе страны отражены обозначенные ранее «Единой Россией» приоритетные направления, предусмотрены средства на все социальные обязательства, а также решение всех вопросов, связанных с поддержкой экономики в целом, регионов и малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

Руководитель фракции в Госсовете Чувашии, заместитель Секретаря регионального отделения Николай Николаев отметил, что республиканский бюджет также социально ориентирован: на социально-культурную сферу и поддержку граждан направляются почти 70 проц. расходов.

«Несмотря на сложную ситуацию, это бюджет развития», - подчеркнул Николай Николаев.

26 ноября проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет рассмотрен в первом чтении на сессии Госсовета республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"