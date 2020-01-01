Новости » Такое отношение к работе недопустимо

Сегодня, 24 ноября 2020 г., глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов с заместителем главы администрации – начальником отдела образования Светланой Григорьевой проверили организацию теплового режима в МБОУ «Красноармейская СОШ». Проверка была инициирована главой администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецовым, после поступившей жалобы от родителей учащихся Красноармейской школы на несоблюдение температурного режима в учебных помещениях учреждения.

После осмотра помещений школы Александр Кузнецов выразил неудовлетворенность работой руководителя учреждения. Такое отношение к работе недопустимо. На сегодняшний день в учебных помещениях и коридорах плохо утеплены окна, на многих окнах утепление проводилось очень плохо. Отделу образования дал указание в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района