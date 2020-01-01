Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречу с жителями д.Синьял-Шатьма

24 ноября 2020 года глава администрации Красноармейского района Александром Кузнецовым провел информационную встречу с жителями д.Синьял-Шатьма Пикшикского сельского поселения.

Совместно с главой Пикшикского сельского поселения Валерием Фоминым на встрече были обсуждены проблемные вопросы сельского поселения, которые можно решить, приняв участие в инициативном бюджетировании. В 2021 году планируется провести работу по очистке пруда, отремонтировать водобашню и систему водоснабжения в д.Синьял-Шатьма. Также с жителями обсудили вопросы уличного освещения. По всем заданным жителями вопросам были даны соответствующие разъяснения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района