АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречу с жителями д.Синьял-Шатьма

15:28 24 ноября 2020 г.

24 ноября 2020 года глава администрации Красноармейского района Александром Кузнецовым провел информационную встречу с жителями д.Синьял-Шатьма Пикшикского сельского поселения.

Совместно с главой Пикшикского сельского поселения Валерием Фоминым на встрече были обсуждены проблемные вопросы сельского поселения, которые можно решить, приняв участие в инициативном бюджетировании. В 2021 году планируется провести работу по очистке пруда, отремонтировать водобашню и систему водоснабжения в д.Синьял-Шатьма. Также с жителями обсудили вопросы уличного освещения. По всем заданным жителями вопросам были даны соответствующие разъяснения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика