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Новости » За ноябрь 2020 года компенсацию по оплате ЖКУ сельские специалисты получили на сумму 3,5 млн рублей

15:25 24 ноября 2020 г.

За ноябрь 2020 года денежная компенсация осуществлена 2 968 специалистам села на сумму 3,5 млн рублей. 

Денежные средства гражданам перечислены на расчетные счета и через почтовые отделения связи в полном объеме.

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в виде ежемесячной компенсации в размере 1 181 рубля гражданам, у которых право на нее возникло по состоянию на 31 января 2016 года.

Гражданам, проработавшим в учреждениях государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Чувашской Республики, государственных образовательных организациях Чувашской Республики, организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Чувашской Республики, государственных организациях культуры Чувашской Республики, муниципальных образовательных организациях и муниципальных организациях культуры, предоставление ежемесячной компенсации осуществляется казенным учреждением «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.

Для получения ежемесячной компенсации граждане обращаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства за предоставлением ежемесячной компенсации путем подачи заявления о назначении ежемесячной компенсации с приложением копий документов, удостоверяющих личность, место жительства, копии (выписки) трудовой книжки или трудового договора гражданина, копии свидетельства о заключении брака.

В 2020 году на выплату мер социальной поддержки сельским специалистам предусмотрено 41,8 млн рублей.

 

Справочно:

В соответствии с Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, имеющих на это право в соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» мера социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сохраняется за гражданами, проработавшими не менее 10 лет в организациях, расположенных на территориях сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа), вышедшими на пенсию в период работы в этих организациях и проживающими в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

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