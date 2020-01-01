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Новости » Аграрии Чувашии перевыполнили план экспорта

15:22 24 ноября 2020 г.

Аграрии Чувашии перевыполнили план экспорта
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По оперативным данным Минсельхоза России, на 15 ноября предприятиями агропромышленного комплекса Чувашской Республики экспортировано продукции на 29,6 млн долл.  США, что на 30% больше показателя аналогичного периода 2019 года (22,6 млн дол. США), перевыполнение плана на 18% (план на 2020 год – 25,1 млн долл. США). 

Из Чувашской Республики экспортировались мясная и молочная продукция; масличные культуры; кондитерские изделия; картофель, лук-севок, алкогольная продукция, жмыхи и т.д. Также в этом году впервые была экспортирована органическая продукция (органический лен).

В 2020 году продукция экспортировалась в 35 стран мира, основными странами-импортерами чувашской продукции стали: Китай (50,9% от общего объема экспорта), Белоруссия (12,1%), Германия (8,8%), Украина (5,4%), Казахстан (5,1%) и Азербайджан (3,2%).

Также в этом году было впервые выделено субсидирование на производство сои и рапса в размере 7,8 млн рублей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

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