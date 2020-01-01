Сегодня в Музее чувашской вышивки открывается выставка «Вековые узоры фабрики «Паха тĕрĕ».

В экспозиции представлены предметы для украшения быта и костюмы, изготовленные в начале прошлого века, а также работы современных мастериц. Выставка приурочена к празднованию Дня чувашской вышивки, который впервые будет отмечаться в республике 26 ноября.

«Паха тĕрĕ» с чувашского языка переводится как «чудесный, качественный узор» и изделия этого предприятия неизменно приводят в восторг даже тех, кто далек от искусства вышивки.

Фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ» берет свое начало с 1923 года. За свою историю предприятие достигло больших успехов в сохранении и развитии народных промыслов. Художники и мастера бережно сохраняют, творчески используют и развивают старинное искусство чувашской вышивки.

Сегодня «Паха тĕрĕ» производит изделия с ручной и машинной национальной вышивкой: мужскую и женскую национальную одежду, плоскостные изделия (дорожки, занавески, жениховые платки, настольники, скатерти, полотенца).

Объединение «Паха тĕрĕ» особое внимание уделяет преемственности традиций: сохраняется производственная база, методический архив и ценнейшая коллекция изделий. Сохраняется и обогащается опыт вышивальщиц, владеющих искусством ручной вышивки.

Начало в 16:00.