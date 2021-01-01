Актуально » Глава Чувашии поручил пересмотреть форматы работы по профилактике наркомании в молодежной среде

24 ноября Олег Николаев провел заседание Антинаркотической комиссии в Чувашской Республике.

Рассмотрены меры по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики и психотропные вещества, утвержден план работы антинаркотической комиссии на 2021 год.

Олег Николаев призвал совершенствовать деятельность в этой сфере по многим направлениям и действовать системно. «Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Этот документ - важная составляющая для нашей работы, чтобы расставить акценты», - подчеркнул он.

Руководитель региона назвал главной задачей защиту подрастающего поколения от наркотических и психотропных веществ.

Вице-премьеру - министру образования и молодежной политики Чувашской Республики Алле Салаевой поручено обсудить с молодежью, какие движения и по каким направлениям надо активизировать, чтобы усилить профилактическую составляющую этой работы. Например, это может быть социальное волонтерство.

Олег Николаев подчеркнул, что бюджетные средства, выделенные муниципалитетам на антинаркотическую работу, должны тратиться с пользой. Задача - не просто их освоить, а эффективно использовать, усиливать работу с точки зрения психологического сопровождения и профилактики, добиться ощутимых результатов в области наркозависимости.

Больше пользы также ждут от комиссий по делам несовершеннолетних администраций городов и районов. «Работа должна быть переориентирована на раннее выявление детей из группы риска. А дальше мы посмотрим, какие дополнительные программы необходимо выработать, чтобы вовлечь этих ребят в активную общественную и полезную деятельность», - подчеркнул Олег Николаев. Безусловно, если дети будут заняты, почувствуют нужность, будут менее подвержены пагубным явлениям.

Глава Чувашии назвал утвержденный план работы антинаркотической комиссии на 2021 год открытым документом. «Мы должны быть в постоянном поиске эффективных форм работы, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию, действовать в рамках межведомственного взаимодействия слаженно и целенаправленно», – сказал он.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики