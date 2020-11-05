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Новости » Завершился первый этап акции «Сурпан «ПĔРЛЕ»

15:17 23 ноября 2020 г.

 

Завершился первый этап акции «Сурпан «ПĔРЛЕ»

Сегодня, 23 ноября, на еженедельном совещании с  руководителями органов власти министр культуры Светлана Каликова доложила о подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню чувашской вышивки.

Напомним, указом Главы Чувашской Республики Олега Николаева в целях сохранения чувашской вышивки как уникального культурного наследия чувашского народа учрежден День чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября.

Министр отметила, что в районах и городах Чувашской Республики запланировано проведение свыше 345 мероприятий, приуроченных к празднованию в 2020 году Дня чувашской вышивки. Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В республиканских учреждениях культуры проходят выставки ко Дню чувашской вышивки. В социальных сетях в преддверии праздника запущен ряд онлайн-акций с хештегом #ДеньЧувашскойВышивки.

Одной из первых 1 ноября стартовала республиканская акция «Сурпан «ПĔРЛЕ». Силами мастеров по вышивке из городов и районов республики к празднику будет сшито женское головное покрывало – сурпан, презентация которого состоится на торжественном мероприятии «Улах» в честь празднования Дня чувашской вышивки – 26 ноября.

«На сегодняшний день в Музее чувашской вышивки завершен сбор вышитых фрагментов для сурпана. Мастерицы фабрики  «Паха тĕрĕ» приступают с сборке всех фрагментов в единый сурпан»- отметила министр.

Напомним, что готовое изделие — сурпан будет представлять собой шестиметровое полотно шириной 50 см с вышитыми с двух сторон краями, над которым трудились мастерицы из 26 муниципалитетов республики. В середине сурпана на белом поле будет вышит логотип акции  «Сурпан Пĕрле».

 



 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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