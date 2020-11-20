АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » На конкурсе "Вкусы России" чувашский шӑртан лидирует среди национальных брендов страны

15:16 23 ноября 2020 г.

 

На конкурсе "Вкусы России" чувашский шӑртан лидирует среди национальных брендов страны

23 ноября – пятый день голосования национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. В голосовании принимают участи следующие чувашские бренды:

чувашский шӑртан,

цивильские пряники, 

чувашский мед,

козье молоко из Чувашии.

Лидирует чувашский шӑртан, который за 5 дней набрал 7 246 голосов и занимает 6-е место по всей стране, за ним цивильский пряник – 1 098 голосов, чувашский мед – 723, козье молоко – 268.

Напоминаем, что голосование продлится до 2 декабря 2020 года.

Просим поддержать наши региональные бренды, отдав свой голос за любимый бренд по ссылке: https://russiantastes.ru/



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика