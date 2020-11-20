23 ноября – пятый день голосования национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного Минсельхозом РФ. В голосовании принимают участи следующие чувашские бренды:

чувашский шӑртан,

цивильские пряники,

чувашский мед,

козье молоко из Чувашии.

Лидирует чувашский шӑртан, который за 5 дней набрал 7 246 голосов и занимает 6-е место по всей стране, за ним цивильский пряник – 1 098 голосов, чувашский мед – 723, козье молоко – 268.

Напоминаем, что голосование продлится до 2 декабря 2020 года.

Просим поддержать наши региональные бренды, отдав свой голос за любимый бренд по ссылке: https://russiantastes.ru/