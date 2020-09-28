ЦУРы создаются во всех регионах страны по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Новая структура утверждена распоряжением Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым 28 сентября 2020 г.

В задачи ЦУРа входит координация работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по мониторингу и обработке обращений, поступающих от жителей Чувашии из разных открытых источников, с целью оперативной передачи на рассмотрение профильным органам власти для последующего принятия решения. Анализу и оценке подвергнутся все основные сферы – образование, соцзащита, здравоохранение, транспорт, дороги, система обращения с ТКО, жилищно- коммунальное хозяйство, энергетика.

Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов на открытии ЦУР отметил, что система работы с обращениями и сообщениями граждан получит новый импульс к развитию, будет способствовать улучшению качества онлайн и офлайн-коммуникаций органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления с жителями республики, приведет к разработке и запуску новых цифровых сервисов, оперативному выявлению конфликтных ситуаций, кризисов и ошибок при коммуникации с жителями республики.

Важным инструментом работы Центра станет так называемая «тепловая карта», которая в режиме реального времени будет отображать картину существующих в республике системных проблем муниципальных образований. Это позволит более эффективно анализировать и предлагать комплексные решения. Таким образом, одним из основных принципов работы Центра управления регионом Чувашской Республики станет предотвращение прогнозируемых проблемных ситуаций.

Координацией деятельности центра в республике будет заниматься Администрация Главы Чувашии. Базовой платформой для ЦУР Чувашской Республики стала федеральная аналитическая система «Инцидент Менеджмент». За два года существования системы «Инцидент Менеджмент» через нее было отработано свыше 25 тысяч запросов от жителей республики. В месяц – порядка 1500 сообщений. Среднее время ожидания ответа составляет 3 часа 20 минут. Уровень удовлетворенности граждан ответами составил 87%.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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