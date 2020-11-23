23 ноября на еженедельном совещании в Доме Правительства обсудили актуальные вопросы текущей эпидемиологический ситуации. Глава Чувашии Олег Николаев, который из-за ОРВИ проводил планерку по видеосвязи, прокомментировал необходимость введения дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Так, с 24 ноября на двухнедельное дистанционное обучение предлагают отправить учащихся 9–11 классов школ Чебоксар и Новочебоксарска, а также студентов вузов и ссузов. Это позволит минимизировать контакты между школьниками этих возрастных групп. Олег Николаев допустил, что это решение может быть скорректировано в зависимости от текущей ситуации. Указ будет опубликован в ближайшее время.

Также по поручению Главы республики Центры сопровождения амбулаторных ковид-пациентов, созданные при поликлиниках, обеспечат автотранспортом. «К каждому центру должны быть прикреплены несколько единиц транспорта, чтобы врачи могли быстро приезжать по вызову к пациентам и в течение дня обслуживали максимальное их количество», — сказал Олег Николаев. Машины вместе с водителями больницам предоставит, в том числе, и автобаза Администрации Главы Чувашии.

На планерке были обсуждены предварительные итоги технических осмотров самоходной техники в 2020 году. Были затронуты и особенности эксплуатации аттракционов. Как сообщил начальник Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики – главный государственный инженер-инспектор Чувашской Республики Владимир Димитриев, в связи с утверждением Правил государственной регистрации аттракционов предполагается значительное увеличение поднадзорных аттракционов. По предварительным расчетам ведомства, на территории республики потребуют регистрации свыше тысячи единиц техники. В этом году из-за коронавирусных ограничений большую часть сезона объекты не работали. Те аттракционы, что приступили к работе после выхода на третий этап, прошли регистрацию по новым правилам. Владимир Димитриев сообщил, что рейды по всем видам аттракционов будут проводиться на постоянной основе. Он также рекомендовал провести серьезную подготовительную работу к следующему сезону паркам аттракционов в городах Новочебоксарск, Шумерля и Канаш.

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров выступил с докладом о ходе строительства объектов спорта в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020 год, а также укреплении материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню чувашской вышивки, проинформировала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. По ее словам, в районах и городах республики запланировано проведение свыше 345 мероприятий, в которых планируется охватить свыше 7,5 тыс. человек.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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