Новости » Вынесен приговор по уголовному делу по факту покушения на убийство жителя села Исаково Красноармейского района Чувашской Республики

19 ноября 2020 года Красноармейским районным судом Чувашской Республики вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с.Пшонги Красноармейского района Г., который в мае 2020 года на почве личных неприязненных отношений, вызванных ссорой, нанес не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки и шеи Н.

Однако, Г. не удалось довести до конца свой преступный умысел на убийство Н. в связи с тем, что Н. был обнаружен односельчанином, который принял своевременные меры по вызову скорой медицинской помощи и ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ходе судебного заседания Г. полностью признал свою вину.

Действия Г. квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

И.о. прокурора района

старший советник юстиции А.М. Бабаев

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"