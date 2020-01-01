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Новости » Вынесен приговор по уголовному делу по факту покушения на убийство жителя села Исаково Красноармейского района Чувашской Республики

15:02 23 ноября 2020 г.

19 ноября 2020 года Красноармейским районным судом Чувашской Республики вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с.Пшонги Красноармейского района Г., который в мае 2020 года на почве личных неприязненных отношений, вызванных ссорой, нанес не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки и шеи Н.

         Однако, Г. не удалось довести до конца свой преступный умысел на убийство Н. в связи с тем, что Н. был обнаружен односельчанином, который принял своевременные меры по вызову скорой медицинской помощи и ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

         В ходе судебного заседания Г. полностью признал свою вину.

         Действия Г. квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

         Приговор в законную силу не вступил. 

 

И.о. прокурора  района

старший советник юстиции           А.М. Бабаев

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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