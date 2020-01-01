Новости » «Единая Россия» предложила сделать бесплатными звонки в ковид-центры и обеспечить специальные тарифы в такси для врачей

Комплекс дополнительных мер поддержки проработан совместно с Правительством и заработает в ближайшее время

«Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с Правительством ведет с перевозчиками и операторами, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в пятницу, 20 ноября, в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии. Мероприятие прошло в онлайн-режиме на площадке «Единой России».

«Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», – подчеркнул Андрей Турчак.

О необходимости решить проблемы доступности медпомощи в регионах в условиях пандемии заявлял Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства 18 ноября. По словам главы государства, «сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность». Владимир Путин подчеркнул, что ключевой критерий работы всех уровней власти — «чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите». По итогам совещания Президент дал ряд поручений – часть из них «Единая Россия» взяла в работу.

«Двое суток мы провели в консультациях с Правительством РФ, с отраслевыми министерствами — Минздравом, Минцифрой, крупными сотовыми операторами, бизнесом и в результате вышли на ряд совместных решений», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

Он рассказал, что «Единая Россия» также договорилась с Минцифры и операторами связи о том, чтобы сделать звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали бесплатными для людей. Технически возможно, нужен только реестр таких номеров, и в ближайшее время он будет создан. По словам Андрея Турчака, реестром смогут воспользоваться жители и сотовые операторы в любом регионе страны.

«Изменения в правовые акты и процедурные механизмы организаций связи будут готовы в самые ближайшие сроки. Здесь мы работаем с Минцифрой и буквально в течение ближайших нескольких дней подробные регламенты будут утверждены и доведены до регионов», — сообщил Андрей Турчак.

В партии предложили выделить тридцати регионам средства на внедрение системы экстренного вызова оперативных служб по номеру 112. Окончательно на нее должны были перейти до конца 2021 года, однако этот процесс нужно форсировать, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». Кроме того, «Единая Россия» совместно с Правительством в случае необходимости готова быстро внести корректировки в законодательство для более широкого применения возможностей телемедицины.

«Необходимо использовать все возможности, которые есть в регионах, и предпринять дополнительные меры для активизации этой работы», — резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» открыла волонтерские центры во всех 85 регионах страны. Первый из них — в Калуге 19 марта. За это время активисты партии отработали десятки тысяч заявок о доставке продуктов, лекарств, средств индивидуальной защиты. Кроме того, партия собрала более 500 миллионов рублей членских взносов и добровольных пожертвований на оказание помощи регионам, наиболее пострадавшим от пандемии. На эти средства были закуплены 10 тысяч защитных костюмов для медиков и 10 реанимобилей. Также «Единая Россия» передала в пользование больниц во всех регионах 200 легковых машин.

Волонтёрский центр Чувашского регионального отделения Партии «Единая Россия», функционирующий на базе Региональной общественной приёмной Лидера Партии Дмитрия Медведева, продолжает выполнять заявки, которые поступают от жителей республики, отмечает руководитель Приемной Николай Николаев: «Чаще всего наших волонтёров просят помочь с доставкой продуктов на дом: пандемия коронавируса вынуждает граждан старше 65 лет лишний раз не выходить из дома, и помощь с покупкой продуктов приходится как нельзя кстати. Добавим, что вы тоже можете присоединиться к работе нашего волонтёрского центра. Телефон нашей горячей линии: 8(8352)62-25-56. Волонтёрские центры «Единой России» функционируют по всей республике».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"