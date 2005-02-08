Новости » Более 318 тыс. жителей республики получили поддержку по оплате ЖКУ

За январь-октябрь 2020 года компенсации, субсидии и др. выплаты получили более 318 тысяч жителей республики на сумму порядка 1,4 млрд. рублей, в том числе 130,8 тысяч жителей сельской местности – 41,5% от числа получателей на сумму 575,2 млн. рублей.

По итогам 2019 года указанные льготы получили более 321 тысячи жителей республики на сумму около 1,6 млрд. рублей, в том числе 135,4 тысяч жителей сельской местности – 42,2% от числа получателей на сумму 680,7 млн. рублей. В 2020 году на предоставление гражданам поддержки по оплате ЖКУ планируется направить около 2,0 млрд. рублей.

Перечень видов мер социальной поддержки по оплате ЖКУ:

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам, чьи расходы по оплате ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, при этом эта мера поддержки предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению с поставщиками услуг.

На 01.11.2020 субсидию получили 16,3 тыс. семей на общую сумму 217,6 млн. рублей, в том числе 4,1 тыс. семей, проживающих в сельской местности, на сумму 34,9 млн. рублей (25,2% от общего числа получателей данной меры поддержки). Средний размер выплаты на семью за январь-октябрь 2020 г. составил 1338 рублей. Всего в 2020 году на данную меру поддержки планируется направить около 253,3 млн. рублей.

По итогам 2019 г. субсидию получили 17,8 тыс. семей на общую сумму 236,1 млн. рублей.

Ежемесячная денежная компенсация «федеральным льготникам» (инвалидам войны, участники ВОВ и их членам семьи, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, пострадавшие от радиации, члены семей погибших (умерших) военнослужащих).

«Федеральным льготникам» предоставляется ежемесячная компенсация понесенных расходов по оплате ЖКУ в размере 50%, определенных по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления.

По итогам январь-октябрь 2020 г. компенсацию по ЖКУ получили 104,5 тыс. федеральных льготников и членов их семей на сумму 328,8 млн. рублей, в том числе

40,8 тыс. человек, проживающих в сельской местности, на сумму 102,4 млн. рублей (39,1 % от общего числа получателей меры поддержки). По итогам 2019 г. получили 108,2 тыс. федеральных льготников и членов их семей на сумму 389,2 млн. рублей. В 2020 году на данную меру поддержки предусмотрено около 415,5 млн. рублей.

Кроме того, за январь-октябрь 2020 г. меру поддержки по оплате ЖКУ в виде компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг из расчета 60% понесенных фактических расходов получили

461 человек из числа членов семьи погибших военнослужащих на общую сумму

7,7 млн. рублей, в том числе 41 человек, проживающих в сельской местности, на сумму

533,6 тыс. рублей.

Компенсация по уплате взноса на капремонт многоквартирного дома гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет (50% - 70-80 лет, 100% - старше 80 лет).

Гражданам, достигшим возраста 70-80 лет**, предоставляется компенсация расходов по уплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50 и 100 процентов соответственно. При этом указанная компенсация предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше.

На 01.11.2020 года указанную компенсацию получили 9,0 тыс. человек на 12,4 млн. рублей.

В 2019 году данную компенсацию получили 8,0 тыс. человек на 8,5 млн. рублей, в том числе 881 человек из числа проживающих в сельской местности на сумму 934,1 тыс. рублей. В 2020 году по данному направлению предусмотрено направить 15,6 млн. рублей.

Важно

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, Ежемесячная денежная компенсация «федеральным льготникам», Компенсация по уплате взноса на капремонт многоквартирного дома гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет предоставляются при условии отсутствия задолженности по оплате ЖКУ, в том числе по уплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Ежемесячная компенсация «сельским специалистам»***(педагогические, медицинские и социальные работники, работники культуры и ветеринарной службы, проживающие и работающие в сельской местности).

Гражданам из числа «сельских специалистов» ежемесячно предоставляется компенсация расходов ЖКУ, размер которой с 01.01.2020 составляет 1181 рублей.

По итогам январь-октябрь 2020 г. указанную компенсацию получили около 15 тысяч «сельских специалистов» на общую сумму 163,0 млн. рублей. По итогам 2019 года компенсацию получили около 15 тысяч «сельских специалистов» на общую сумму 185,3 млн. рублей. В 2020 году по данному направлению предусмотрено направить 208,1 млн. рублей.

Льготы по оплате ЖКУ в составе ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, и компенсация расходов коммунальных услуг в составе ежемесячного пособия на ребенка многодетным семьям, имеющим 4 и более детей.

По итогам январь-октябрь 2020 г. льготу по оплате ЖКУ в составе ежемесячной денежной выплаты в общей сумме 623,3 млн. рублей получили более 127 тыс. человек из числа ветеранов труда, реабилитированных лиц, и лиц признанными пострадавшими от политических репрессий, из них 53,8 тыс. человек, проживающих в сельской местности, указанную меру поддержки получили на сумму 263,8 млн. рублей (42,4% от общего числа получателей данной категории).

В 2019 году льготу на оплату ЖКУ в составе ежемесячной денежной выплаты получили 126,6 тыс. человек из числа ветеранов труда, реабилитированных лиц, и лиц признанными пострадавшими от политических репрессий, в общей сумме 746,4 млн. рублей. В 2020 году по данному направлению расчетно планируется направить порядка 830,2 млн. рублей.

Также компенсацию расходов коммунальных услуг получают семьи, имеющие 4 и более детей в составе ежемесячного пособия на ребенка (размер пособия на детей из многодетных семей от 492 до 1827 рублей ежемесячно).

По итогам январь-октябрь 2020 г. компенсацию получили более 3 тыс. семей, в которых проживает 11776 человек, на сумму порядка 25,3 млн. рублей, из них 2022 семьи, в которых 6755 человек проживает в сельской местности, на сумму 14,5 млн. рублей. В 2019 году компенсацию получили более 3 тыс. семей на сумму 28,6 млн. рублей. В 2020 году по данному направлению расчетно планируется направить порядка 26 млн. рублей.

Куда обращаться для оформления социальной поддержки по оплате ЖКУ?

За назначением вышеназванных мер социальной поддержки по оплате ЖКУ граждане с заявлением и установленным пакетом документов в условиях пандемии могут обратиться по месту жительства в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в отдел социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии, предварительно записавшись по телефонам «горячей» линии, почтовым отправлением, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (за исключением назначения компенсации по уплате взноса на капремонт – для назначения этой меры поддержки следует обращаться в отдел социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии).

*Закон Чувашской Республики от 19.10.2009 N 56 «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

**Закон Чувашской Республики от 08.04.2016 № 14 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

*** Закон Чувашской Республики от 08.02.2005 № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»