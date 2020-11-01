Дорога пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Ибресинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам. Скоростная автодорога – часть международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Ее протяженность по Чувашии составит более 90 км. Трассу планируют построить к лету 2024 года.

«Убежден, что строительство дороги даст импульс экономическому развитию нашей республики, позволит дополнительно загрузить трудовые ресурсы нашей республики, но и появится определённая прибыль в результате этой работы», — прокомментировал строительство министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Отраслевой министр добавил, что на этой дороге не будет второстепенных примыканий, поэтому не будет одноуровневых развязок. Легковые машины в летнее время смогут двигаться со скоростью в 130 км/ч, а зимой — 110 км/ч. Такое возможно только на трассе 1А категории, которой будет соответствовать трасса М-12.

К тому же, значительно разгрузится федеральная дорога М-7. Высокий уровень безопасности будет достигнут за счет разделения потоков, освещения на всей протяженности трассы, обустройства надземных и подземных пешеходных переходов, площадок отдыха, экодуков и зверопроходов для диких животных.

Новая дорога повысит транспортную доступность для жителей региона, будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест.

«Важно, что участие в проекте нам позволить создать новые рабочие места», — считает отраслевой министр.

Основной подрядчик АО «ДСК «Автобан», который будет вести работы и на территории Чувашии, планирует привлекать местные организации. В рамках проекта для местных жителей появится 500 рабочих мест. Понадобятся инженерно-технические специалисты, механизаторы, водители, дорожные рабочие.

«Компания начинает строительство. Сегодня начинается передислокация строительных управлений. Начинается строительство базы в Шумерлинском и Ибресинском районах», — заметил представитель подрядной организации АО «ДСК «Автобан», заместитель генерального директора — руководитель проекта ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Сергей Заталокин.

Фото: из открытых источников