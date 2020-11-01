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Новости » Смертность от коронавирусной инфекции в Чувашии меньше, чем в среднем по России

13:52 20 ноября 2020 г.

 

Такая информация была озвучена сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова на 19 ноября смертность в регионе от COVID-19 составляет – 17,1 на 100 тысяч населения, что намного ниже, чем в целом по стране. В Российской Федерации этот показатель равен 23,2 на 100 тысяч населения.

Он также отметил, что заболеваемость и суточный темп прироста заболевших COVID-19 в республике тоже ниже среднероссийского.

«Заболеваемость в республике составляет 916,7 на 100 тысяч населения, в Российской Федерации – 1345,1 на 100 тысяч населения. Суточный темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией равен 0,8%, в Российской Федерации — 1,2%», — сказал он.

Отметим, что по данным республиканского Минздрава на данный момент COVID-19 выявлен у 11 286 жителей. Выздоровели – 10 171 человек.

Фото: ГКБ №1 Минздрава Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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