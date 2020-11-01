Приборы учета газа и электроэнергии, установленные у населения республики, пока не имеют возможности автоматизированной передачи показаний. Однако газовики и энергетики считают необходимым идти в ногу со временем и активно поддерживают комплексный подход в установке интеллектуальных счетчиков при строительстве новых домов. Перспективы установки «умных» приборов учета ресурсов в новостройках обсудили 19 ноября в Минстрое Чувашии.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев отметил, что вопрос эффективности использования энергоресурсов сегодня актуален как для потребителей, так и для поставщиков. На совещании он предложил рассмотреть вопрос о возможном объединении усилий в комплексном подходе к учету потребления ресурсов при строительстве новых «умных» домов.

Системы телеметрии предоставляют возможность бороться с коммерческими потерями ресурсов, обеспечивают прозрачность, доступность и точность информации о потреблении ресурсов, повышают качество обслуживания.

По итогам совещания присутствующим было предложено представить технические условия программного обеспечения интеллектуальных приборов учета различных заводов-изготовителей и обозначить свои возможности приема показаний. В ближайшее время вопрос реализации проекта «Умный дом» будет рассмотрен совместно с представителями компаний-застройщиков.

Отметим, что внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами разделения газа (АСУ ТП РГ) на сетях газопотребления в Чувашской Республике началось в 2007 году. В настоящее время под ежесуточным контролем находится до 84 % объема потребления газа промышленными потребителями региона.

Фото: Минстрой Чувашии