Новости » В Чувашии появится региональный стандарт товаров и услуг для госзакупок

13:49 20 ноября 2020 г.
Правительство Чувашии работает над созданием стандартизированного каталога региональных товаров и услуг, который автоматизирует этапы закупок для Чувашской Республики и минимизирует ошибки в техзаданиях.
«На сегодняшний день идет рабочее обсуждение по вопросу внедрения регионального каталога товаров, работ и услуг, разрабатывается проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о формировании, ведении и использовании регионального каталога товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики», – прокомментировала планируемое нововведение руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.
В ведомстве отмечают, что региональный электронный каталог товаров и услуг обеспечит автоматизацию составления типового технического задания и типовой документации на закупку. Таким образом будет снижен риск ошибок, возможных при формировании технического задания.
С его помощью также появится возможность автоматизировать контроль за обоснованностью начальной (максимальной) цены контракта, договора, а также объединять закупки одного типа товара (работ, услуг) нескольких заказчиков в совместные торги.
Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручил сформировать базу компетенций предприятий республики.
Фото: из открытых источников