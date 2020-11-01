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Новости » В Чувашии появится региональный стандарт товаров и услуг для госзакупок

13:49 20 ноября 2020 г.

 

Правительство Чувашии работает над созданием стандартизированного каталога региональных товаров и услуг, который автоматизирует этапы закупок для Чувашской Республики и минимизирует ошибки в техзаданиях.

«На сегодняшний день идет рабочее обсуждение по вопросу внедрения регионального каталога товаров, работ и услуг, разрабатывается проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о формировании, ведении и использовании регионального каталога товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики», – прокомментировала планируемое нововведение руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

В ведомстве отмечают, что региональный электронный каталог товаров и услуг обеспечит автоматизацию составления типового технического задания и типовой документации на закупку. Таким образом будет снижен риск ошибок, возможных при формировании технического задания.

С его помощью также появится возможность автоматизировать контроль за обоснованностью начальной (максимальной) цены контракта, договора, а также объединять закупки одного типа товара (работ, услуг) нескольких заказчиков в совместные торги.

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручил сформировать базу компетенций предприятий республики.

Фото: из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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