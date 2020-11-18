Ближайшая встреча состоится завтра, 20 ноября, в 14.00 с дольщиками позиции 42 по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. Полный график встреч опубликован на сайте ведомства.

С участниками долевого строительства встретятся представители министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, прокуратуры, администрации г. Чебоксары и застройщик — ООО «Гранит — СК».

Напомним, ситуацию с дольщиками, вовремя не получившими свои квартиры, контролирует лично Глава Чувашии Олег Николаев. На прошлой неделе Минстрой Чувашии по его поручению провел аналогичную встречу с дольщиками «Дома для друзей» в Новочебоксарске.

Фото: cheb.ru