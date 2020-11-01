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Новости » Капремонт сразу трех крупных спортивных объектов начнется в Алатыре в следующем году

13:46 20 ноября 2020 г.

 

Местные власти при поддержке регионального правительства планируют полностью обновить материально-техническую базу муниципальной Детско-юношеской спортивной школы №1 им. А.Г. Николаева и провести масштабный ремонт в плавательном бассейне физкультурно-спортивного комплекса в Алатыре. Кроме этого, на территории стадиона «Спутник» должен появиться современный многофункциональный спорткомплекс.

Ход реализации обсудили с министром физической культуры и спорта Чувашской Республики Василием Петровым, который 17 ноября посетил г. Алатырь с рабочим визитом.

Одна из ключевых задач, которая стоит перед руководством города, по мнению главы спортивного ведомства, это качественная подготовка необходимой документации, поскольку все строительные работы включены в пятилетнюю комплексную программу социально-экономического развития региона.

Глава администрации города Сергей Лукишин доложил, что на данный момент по всем трем объектам проектно-сметная документация готова и прошла государственную экспертизу. Общая сметная стоимость ремонтных работ составляет свыше 31 млн рублей.

Фото: cheb.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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