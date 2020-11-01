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Новости » Олег Николаев: правительство республики готово поддерживать перспективные разработки предприятий Чувашии

13:45 20 ноября 2020 г.

 

Одно из ноу-хау местных производителей Главе региона продемонстрировали 18 ноября на Чебоксарском заводе автокомпонентов. Специалисты предприятия создали опытную партию дезинфекционных кабин «DEZZONE».

«Умная» кабина дезинфицирует обувь, поверхность рук, одежду, а также измеряет температуру тела бесконтактным способом, а в случае ее повышения – сразу же оповещает.

Олег Николаев заметил, что этот перспективный продукт, разработанный в Чувашии, будет востребован не только сегодня, когда бушует коронавирус, но и в дальнейшем.

Он выразил готовность оказать всесторонне содействие заводу по вопросам локализации производства и кооперации по комплектующим изделиям внутри региона, расширения производства и продвижении товара.

«Будем совместно с заводом работать. В ближайшее время протестируем обеззараживающие кабины на мероприятиях. Испытаем и получим дополнительно подтверждение качества работы продукта. В случае необходимости «подключим» формы поддержки, существующие по линии Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности региона. Дальнейшая задача —  расширение сбыта», – сказал руководитель региона.

Кстати, дезинфекционную кабину местного производства уже установили на Центральном рынке Чебоксар. Интеллектуальная дезинфицирующая кабина вскоре появится и в Доме Правительства Чувашии. Также у предприятия есть поставки в соседние регионы.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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