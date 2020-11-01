Пациентам не придется идти с рецептом в аптеку. Они будут получать лекарства при первом же обращении за медицинской помощью. Такой алгоритм обеспечения лекарствами позволит сократить контакты пациентов с COVID-19, а значит снизить риск заражения других людей.

«Разработано две схемы получения лекарственных препаратов в амбулаторном звене. В первом случае пациент может получить лекарства при первом обращении в поликлинику, на приеме у терапевта или врача общей практики или на приеме у фельдшера, при обращении в фельдшерско-акушерский пункт.

Вторая схема, когда пациент вызывает врача на дом. После осмотра терапевтом или врачом общей практики при подозрении на коронавирусную инфекцию или при подтвержденном диагнозе пациенту лекарства доставит на дом волонтер или медработник поликлиники», — разъяснил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов.

На бесплатные лекарства для амбулаторного лечения больных с ковид в Чувашии из федерального бюджета выделено 45,8 млн рублей. Федеральные средства рассчитаны на обеспечение лекарственными препаратами 5 818 человек.

Напомним, что в прошлую пятницу на оперштабе по коронавирусу Глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать алгоритм обеспечения лекарствами пациентов с ковид, проходящих лечение в амбулаторных условиях.

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