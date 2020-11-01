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Новости » В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Чувашии построены 3 автодороги

13:44 20 ноября 2020 г.

 

Новые автодороги построены по программе «Стимул», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Две дороги протяженностью 0,9 км появились в мкр. «Новый город» и одна – протяженностью 2,7 км – в микрорайоне «Университет» в Чебоксарах. По данным Минстроя Чувашии, общая сумма строительства составила 142,8 млн рублей.

Отметим, что программа «Стимул» направлена на развитие инфраструктуры новых микрорайонов, чтобы обеспечить доступность социальных объектов рядом с домом.

«Сегодня потребности жителей республики растут. При покупке жилья они все больше ориентируются на благоустроенность микрорайона, наличие социальных объектов и транспортной доступности. Безусловно, чем больше эти направления развиваются, тем выше становится спрос на жилье», — отмечает первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Владимир Максимов.

К слову, в мкр. «Новый город» две новые дороги обеспечили строительство порядка 95 тыс. кв. метров жилья дополнительно. Это значит примерно 7,5 тыс. людей смогут жить в новых построенных домах. А строительство новой дороги в динамично развивающемся микрорайоне «Университетский 2» существенно снизило транспортную напряженность и позволило запустить там общественный транспорт.

Как рассказали в ведомстве, в Минстрой России подана заявка Чувашской Республики на выделение на ближайшие три года 1,8 млрд рублей, которые планируется направить на развитие 10 микрорайонов в городах Чебоксары и Новочебоксарск.

Фото: Минстрой Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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