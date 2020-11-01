По мнению Главы Чувашии, комплексный подход должен включать в себя как модернизацию зданий больниц, оснащение их новой мебелью и оборудованием, так и благоустройство территорий, обеспечение доступа к объектам для всех категорий населений, в том числе маломобильных.

«Реализуя таким образом задачи модернизации учреждений здравоохранения, мы планируем кардинально поменять их в течение ближайших пяти лет. Это касается и всех остальных учреждений социально-культурной сферы», – сказал Олег Николаев.

Вопросам ремонта и строительства объектов здравоохранения было посвящено совещание, которое прошло 17 ноября в Канашском районе. На нем министр здравоохранения Чувашской Республике Владимир Степанов доложил, что в настоящее время разрабатывается пятилетняя масштабная программа капитального ремонта объектов здравоохранения. С ее помощью планируется уйти от точечного ремонта отдельных зданий и перейти к комплексному ремонту учреждений «под ключ».

Впервые тема комплексного подхода в проектировании, ремонте и строительстве медучреждений была затронута этим летом на совещании, которое Глава Чувашии Олег Николаев провел в отремонтированной поликлинике в Новоюжном районе города Чебоксары.

Фото: cap.ru