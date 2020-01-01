Новости » Министр Светлана Каликова приняла участие в селекторном совещании по вопросам реализации нацпроекта «Культура»

19 ноября в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание под председательством заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой по вопросу реализации национального проекта «Культура» в регионах.

В ходе селекторного совещания были рассмотрены вопросы своевременного освоения денежных средств, контроля за их расходованием, а также темп и ход реализации нацпроекта «Культура» в регионах, включая такие направления, как строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых объектов, оснащение образовательных учреждений необходимым оборудованием и другие.

По итогам ВКС в аппарате Минкультуры Чувашии прошло внутреннее совещание, на котором были обсуждены детали календарного плана по реконструкции Чувашской государственной филармонии, а также строительства сельских домов культуры.

Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Чувашии идет строительство трех сельских домов культуры: в с. Янгильдино Чебоксарского района, д. Хучель Канашского района, д. Буртасы Вурнарского района. Вопрос окончания работ находится на ежедневном контроле Минкультуры Чувашии. В сентябре этого года в с. Яльчики после капитального ремонта распахнул свои двери Центральный дом культуры.

Кроме этого, в республике открылись модельные библиотеки нового поколения в д. Кшауши Чебоксарского района и с. Большой Сундырь Моргаушского района. Благодаря участию в дополнительном конкурсном отборе до конца 2020 года откроются еще две модернизированные библиотеки – Центральная районная Мариинско-Посадского и Торханская сельская Шумерлинского районов.

Также в рамках нацпроекта «Культура» новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в Чебоксарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова, Чебоксарскую детскую музыкальную школу №5 им. Ф.М. Лукина, Новочебоксарскую детскую музыкальную школу, Козловскую детскую школу искусств, открылись виртуальные концертные залы в г. Алатырь и г. Козловка.

По итогам конкурса Фонда кино на получение государственной поддержки на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек до конца 2020 года будут созданы новые кинозалы в г. Канаш и с. Порецкое.