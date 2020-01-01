Новости » Дети, родившиеся в День чувашской вышивки, получат распашонку с узорами

Распашонки с чувашской вышивкой получает все дети, родившиеся в роддомах республики 26 ноября, в День чувашской вышивки, сообщил глава республики Олег Николаев.

«Вышивка, национальный орнамент и узоры — это своего рода генетический код нашей нации, наши традиции, уходящие вглубь веков. Поэтому мы решили накануне праздника передать главным врачам роддомов республики распашонки с чувашской вышивкой, чтобы эти подарки получили малыши, которые родятся 26 ноября», — сказал глава региона.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"