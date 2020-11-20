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Новости » Минтранс Чувашии объявляет о проведении открытого конкурса на перевозку пассажиров в сообщении «Чебоксары-Новочебоксарск»

08:31 20 ноября 2020 г.

Минтранс Чувашии объявил о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам №101С, №220, №234, №270 в сообщении «Чебоксары-Новочебоксарск». Согласно новым требованиям к подвижному составу и классу все автобусы должны быть среднего класса. В следующем году на указанных маршрутах должны курсировать 62 автобуса среднего класса.

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в соответствии с требованиями конкурсной документации по адресу: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, каб. 311. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются в рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. с 20.11.2020 по 21.12.2020.


С извещением о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией вы можете ознакомиться на сайте министерства по ссылке>>



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

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