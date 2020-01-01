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Новости » Журналистов из Чувашии приглашают принять участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

08:12 20 ноября 2020 г.

«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее».

К участию в творческом состязании приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Жюри оценит работы по следующим номинациям:

  • печатная пресса;
  • радио и телевидение;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа.

Кроме того, представители средств массовой информации и социальных медиа смогут подать свои работы в две специальные номинации: «Кибербезопасность» и «Цифровой регион».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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