Новости » Журналистов из Чувашии приглашают принять участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее».

К участию в творческом состязании приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Жюри оценит работы по следующим номинациям:

печатная пресса;

радио и телевидение;

интернет-СМИ;

социальные медиа.

Кроме того, представители средств массовой информации и социальных медиа смогут подать свои работы в две специальные номинации: «Кибербезопасность» и «Цифровой регион».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.