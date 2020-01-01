Актуально » В Чувашии отметили день женского предпринимательства

19 ноября в столице Чувашии состоялась республиканская конференция «Деловые женщины нового времени: созидание и развитие», посвященная дню женского предпринимательства. Организаторами форума выступили Чувашская республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии», Общероссийская общественная организация «Женщины Бизнеса», центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес», профсоюз предпринимателей России.

На мероприятии, которое прошло в здании Русского драматического театра, собрались дамы-предприниматели из разных районов и городов республики. В рамках конференции состоялось пленарное заседание с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей по Чувашии Александра Рыбакова, приглашенных бизнес-тренеров. Успешные женщины-предприниматели выступили с презентациями своих социальных проектов.

Глава Чувашии Олег Николаев не раз отмечал, что женщины всегда принимают самое активное участие во всех сферах жизни региона, оказывая положительное влияние на его развитие: «С каждым годом в республике становится все больше женщин, которые хотят построить бизнес и делают первые шаги к самореализации в этом направлении. Сегодня поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе женщин-предпринимателей, предусмотрена в одноименном национальном проекте, это является ключевой задачей и для Правительства Чувашии».

Слова поздравления прозвучали также от первого заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Михаила Ноздрякова, заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Александра Федотова, заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дениса Спирина, председателя «Союза женщин Чувашии» Натальи Николаевой и других.

В рамках конференции гости смогли также познакомиться с интерактивной выставкой продукции местных производителей «Для вас, милые дамы», которая была подготовлена силами креативных участниц мероприятия, поучаствовали в презентации новой коллекцией одежды от чувашских мастеров.

Лучшим представительницам бизнес-сообщества были вручены награды.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики